LPI-J: Briefkästen angegriffen

Weimar (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der Westvorstadt eingebrochen. Zunächst begab man sich über eine Terrassentür in eine nicht belegte Ferienwohnung. Da der Täter nichts wertvolles mitnehmen konnte, verließ er diese wieder durch die Eingangstür und kam so in den Keller. Dort fand er mehrere Wertgegenstände und ein Fahrrad. Er nahm das Beutegut an sich und ...

