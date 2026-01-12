LPI-J: Briefkästen angegriffen
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Nordvorstadt zwei Briefkästen angegriffen. Ein 56-Jähriger meldete den Vorfall der Polizei. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass die Briefkästen mit einem Böller gesprengt wurden. Eine Überprüfung durch Polizeibeamte ergab jedoch, dass mittels körperlicher Gewalt die Briefkästen aufgebrochen und die Briefe davor verteilt wurden. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 200 Euro entstanden. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
