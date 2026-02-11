Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Geklauter Opel dank Zeugenhinweis aufgefunden + Festnahme nach Fahndung - vier Personen nach Bandendiebstahl in U-Haft

Giessen (ots)

Gießen/Lollar: Geklauter Opel dank Zeugenhinweis aufgefunden

Dem Hinweis einer aufmerksamen Zeitungsleserin hat die Polizei zu verdanken, dass Einsatzkräfte gestern ein gestohlenes Fahrzeug sicherstellen konnten. Die Zeugin meldete gestern über Notruf, dass sie soeben ein gestohlenes Fahrzeug in Bereich Lollar fahren gesehen habe. Die Frau hatte in der Presse darüber gelesen, dass der beschriebene Opel einige Tage zuvor in Gießen gestohlen wurde.

Sofort begaben sich mehrere Streifen, darunter eine Zivilstreife, in die Fahndung nach dem Opel. Zivile Beamte stellten das Auto gegen 15.50 Uhr in Gießen im Bereich der Krofdorfer Straße fest. Der Fahrer parkte das Fahrzeug auf einem Parkplatz der Carlo-Mierendorff-Straße und rannte sofort davon, bevor er kontrolliert werden konnte. Im Fahrzeug saß ein Beifahrer, den die Beamten festnahmen. Die Fahndung nach dem Fahrer blieb bislang erfolglos. Der Flüchtige ist etwa 170-175 cm groß und trug eine braune Jacke mit hellen Applikationen, eine schwarze Hose sowie eine Kapuze oder Mütze. Er verschwand in Höhe der Hochhäuser im Bereich der Hausnummer 134. Die Einsatzkräfte stellten den Opel sicher. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer und der möglichen Tatbeteiligung seines Beifahrers laufen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zur Identität des Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Heuchelheim: Festnahme nach Fahndung - vier Personen nach Bandendiebstahl in U-Haft

Am Samstag (7.2.) bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Metallverarbeitungsunternehmen etwas Verdächtiges auf dem Firmengelände. Vier Personen überwanden gegen 21.10 Uhr einen Zaun und verschafften sich Zugang auf das Gelände. Sodann klauten sie dort gelagertes Kupfer und legten ihre Beute zum Abtransport bereit. Der aufmerksame Zeuge verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Streife flüchteten die Diebe sofort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf, holten einen Mann ein und nahmen ihn fest. Die drei weitern Diebe konnten zunächst entkommen.

Intensive Fahndungsmaßnahmen durch weitere Streifen führten zu einer Heuchelheimer Gartenhütte. Dort, mehrere Hundert Meter vom Tatort entfernt, spürten die Einsatzkräfte die versteckten Flüchtigen schließlich auf und nahmen sie ebenfalls fest. Einen zur Tat genutzten BMW stellten die Beamten sicher. Die Festgenommenen im Alter von 15, 18 und 20 Jahren haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler sie am nächsten Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen. Alle befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell