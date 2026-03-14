Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gefährliche Körperverletzung; Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung; Nach Einbruch festgenommen; Brände

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung

Bei einem Körperverletzungsdelikt in der Pomologie ist am späten Freitagabend ein 17-Jähriger nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, die von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen berichteten. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen konnte nur noch eine Personengruppe um den Geschädigten angetroffen werden. Dieser wurde nach eigenen Angaben aus nichtigem Grund von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern einer anderen Personengruppe angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Als er zu Boden stürzte, schlugen und traten sie weiter auf seinen Kopf ein. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten mehrere Personen angetroffen werden. Die Ermittlungen zu ihrer Tatbeteiligung dauern an.

Ostfildern (ES): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr ist es an der Einmündung K1269 / L1192 zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gekommen. Eine 67-Jährige hielt mit ihrem Peugeot 3008 an der dortigen Ampel an und ordnete sich als Linksabbiegerin ein. Bevor die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie rückwärts und stieß mit einem dahinter wartenden BMW 3er eines 24-Jährigen zusammen. Nach der Kollision fuhr die 67-Jährige weiter nach rechts in Richtung Flughafen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der 24-Jährige fuhr der Dame hinterher, während seine Beifahrerin die Polizei verständigte. Die Fahrerin des Peugeot konnte im Bereich der Flughafenstraße durch eine Streife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die Dame unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab bei ihr einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Die Dame musste in der Folge neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden an den beiden Pkw beläuft sich schätzungsweise auf circa 6.000 Euro.

Nürtingen (ES): Brand einer Mülltonne

Zu einem Mülltonnenbrand sind Polizei und Feuerwehr am Freitag in die Teckstraße ausgerückt. Gegen 13.35 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass eine Biomülltonne im Garten eines Wohnhauses in Flammen stand und wählte den Notruf. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Mülltonne vollständig nieder. Zudem wurde die Fassade einer angrenzenden Hütte durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Esslingen am Neckar (ES): Einbrecherin auf frischer Tat festgenommen

Nach einem Hinweis durch eine aufmerksame Zeugin konnte am frühen Samstagmorgen in der Gollenstraße eine 39 Jahre alte Einbrecherin vorläufig festgenommen werden. Die Anruferin konnte beobachten, wie sich die Frau gegen 0.30 Uhr an einem leerstehenden Wohngebäude zu schaffen machte. Nachdem die 39-Jährige ein Fenster eingeschlagen hatte, gelangte sie in das Innere des Gebäudes. Aufgrund der Mitteilung der Zeugin fuhren sofort mehrere Streifen zu der Örtlichkeit. Im Rahmen der Durchsuchung des Objekts, bei welcher auch Kräfte der Polizeihundeführerstaffel eingesetzt wurden, konnte die 39-Jährige im Gebäude angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde sie im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Heckenbrand

Zu einem Brand einer Hecke ist es am Freitagmittag in der Pfeiferstraße gekommen. Gegen 12.30 Uhr teilte ein Bewohner eines Wohngebäudes über Notruf mit, dass er gerade dabei war mit einem Bunsenbrenner Unkraut zu entfernen, als aus Unachtsamkeit eine angrenzende Hecke zu brennen begann. Aufgrund eigener Löschmaßnahmen konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen durch ihn verhindert werden. Die verständige Feuerwehr kam lediglich zu Nachlöscharbeiten vor Ort. An der Hecke entstand geringer Sachschaden.

Haigerloch (ZAK): Fahrzeugbrand

Zu einem kleineren Brand an einem Pkw ist es am frühen Freitagnachmittag in Haigerloch-Stetten gekommen. Eine 63 Jahre alte Frau stellte gegen 14.45 Uhr in der Stettener Straße einen Eimer mit vermeintlich erloschener Holzkohle direkt neben ihrem geparkten Pkw ab. Anschließend ging die Dame kurzzeitig in ihr Wohngebäude. In dieser Zeit entzündete die noch glimmende Holzkohle die Kunststoffverkleidung der beiden Fahrzeugtüren auf der Fahrerseite des Pkw. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, konnte der Brand an dem Dacia Dokker mit einem Handfeuerlöscher abgelöscht werden. An dem Pkw entstand ein geringfügiger Sachschaden.

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