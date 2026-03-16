Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: E-Scooter-Sicherheitstag am Montag, 23. März 2026, in Rottenburg

Reutlingen (ots)

Rottenburg: E-Scooter Sicherheitstag

Das Polizeipräsidium Reutlingen informiert auch dieses Jahr, am 23. März 2026, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr, im Rahmen eines Sicherheitstages auf dem Marktplatz in Rottenburg rund um das Thema E-Scooter.

E-Scooter erobern zunehmend unsere Städte und verändern die Art, wie wir uns fortbewegen. Wer nicht selbst Besitzer eines solchen Rollers ist, kann sich mit einem einfachen App-Scan die elektrisch betriebenen Roller mieten und innerhalb weniger Minuten von A nach B gelangen - bequem, schnell und umweltfreundlich. Als Teil der Mobilitätswende sind sie eine Alternative zum Autoverkehr in den Innenstädten geworden.

Trotz des praktischen Nutzens treten aber immer wieder Probleme auf. Beispielsweise behindern achtlos abgestellte E-Scooter Fußgänger und Radfahrer oder es kommt wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Die Verkehrssicherheit ist in diesem Zusammenhang ein zentrales Thema: Viele E-Scooter-Nutzer tragen keinen Helm und Unfälle mit verletzten Personen sind keine Seltenheit.

Die Unfallzahlen von E-Scootern, die die Polizei in der Statistik als Elektro-Kleinstfahrzeuge erfasst, sind in den letzten Jahren sowohl in Baden-Württemberg als auch bundesweit massiv angestiegen. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen erreichte die Unfallzahl mit 227 einen neuen Höchststand, nachdem im Vorjahr noch 136 Unfälle registriert worden waren. Hier spielen die wachsende Beliebtheit und Verfügbarkeit dieses Verkehrsmittels eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2025 kamen bei Unfällen mit E-Scootern 183 Personen zu Schaden, 59% mehr als im Vorjahr. Erstmals im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen verloren zwei E-Scooter-Nutzer ihr Leben. Während ein Fahrer in Rottenburg nach einem Zusammenprall mit einem Pkw zu Tode kam, verunglückte ein weiterer E-Scooter-Fahrer in Reutlingen ohne Fremdbeteiligung tödlich.

Doch wie bewegen wir uns sicher auf zwei Rädern mit Elektroantrieb? Welche Regeln gelten im Straßenverkehr und worauf sollten die Benutzer sowie andere Verkehrsteilnehmer achten, um Unfälle zu vermeiden?

In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr können sich alle Bürgerinnen und Bürger an verschiedenen Ständen auf dem Marktplatz in Rottenburg über die geltenden Vorschriften, die sichere Nutzung und mögliche Gefahren im Umgang mit E-Scootern informieren. Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen stehen für Fragen bereit und geben wertvolle Tipps, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und sicher unterwegs ist.

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