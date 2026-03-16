Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Waren im Wert von Tausenden Euro gestohlen - mutmaßlicher Dieb in Haft (Metzingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen derzeit gegen drei zum Teil noch unbekannte Männer. Dem Trio werden mehrere Diebstahlsdelikte am Samstag (14.03.2026) in verschiedenen Outlet-Stores zur Last gelegt. Ein 24-Jähriger konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen im Laufe des Tages in mehreren Geschäften Waren im Gesamtwert von über 2.500 Euro gestohlen haben. Nachdem am Nachmittag in einem Store bei einer Kontrolle der Umkleidekabinen entfernte Warensicherungen aufgefallen waren, konnten zwei der drei Männer vom Personal zunächst angehalten werden. Einem der beiden gelang jedoch die Flucht zu Fuß. Der 24-Jährige wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug des Trios fanden und beschlagnahmten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Kleidungsstücken, die nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls gestohlen wurden.

Der 24-Jährige, der die serbische Staatsangehörigkeit besitzt und in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag der Haftrichterin am Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell