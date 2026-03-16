Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Bei einem Verkehrsunfall in Tübingen hat sich am Montagnachmittag eine Fußgängerin leicht verletzt. Die 86-Jährige wollte gegen 13.15 Uhr am Lustnauer Tor die dortige Fußgängerampel bei grünem Lichtzeichen überqueren. Ein noch unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr die Mühlstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße, missachtete die für ihn auf Rotlicht stehende Ampel und stieß mit der Frau zusammen. Die 86-Jährige stürzte dabei so unglücklich auf den Boden, dass der Rettungsdienst sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik bringen musste. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Wilhelmstraße. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 cm groß, ungefähr 17 Jahre alt, blondes Haar und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt, einer schwarzen Weste sowie einer schwarzen Hose. Das Elektrokleinstfahrzeug war ebenfalls schwarz. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-1400 zu melden. (ar)

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