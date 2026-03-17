Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Gomaringen (TÜ): Auffahrunfall

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagabend an der Abzweigung Stockacher Straße und Härtenstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 17-Jähriger befuhr gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad die Hinterweilerstraße/K6903 in Richtung Immenhausen. An der Abfahrt der Stockacher Straße übersah er, dass eine 23-Jährige mit ihrem Seat nach links in Richtung Stockach abbiegen wollte, fuhr auf den Pkw auf und stürzte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. (hg)

Rottenburg (TÜ): Radler übersehen

Mit schweren Verletzungen musste ein 14-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Seebronner Straße am Dienstagmittag ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 52-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit seinem VW up! auf der Seebronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden Radler, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam, in deren Folge der Jugendliche stürzte. (cw)

Albstadt (ZAK): Unter Pkw eingeklemmt

Zu einem Rettungseinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Dienstagvormittag in der Heilig-Brünnle-Straße in Truchtelfingen gekommen. Gegen 10.50 Uhr führte ein Mann in seiner abschüssigen Hofeinfahrt Arbeiten an seinem Pkw durch, wobei sich dieser offenbar unbeabsichtigt in Bewegung setzte. Hierdurch wurde der Mann unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer kamen gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst dem Schwerverletzten zu Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (nf)

Bitz (ZAK): Unfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 448 sind am frühen Dienstagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Eine 27-Jährige ordnete sich gegen 06.40 Uhr mit ihrem VW zunächst an der Einmündung zur L 449 in Richtung Winterlingen auf der Abbiegespur ein. Plötzlich fuhr sie an und kollidierte frontal mit einer in Richtung Freudenweiler fahrenden 33-jährigen Lenkerin eines Audi. Durch den Aufprall wurde das Auto der Unfallverursacherin noch auf eine hinter hier wartende 20-Jahre alte Opel-Fahrerin geschleudert. Alle drei Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den drei Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Diese mussten in der Folge abgeschleppt werden. (ar)

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