Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zivilcourage vereitelt Flucht nach räuberischem Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 04.01.2026, gegen 23 Uhr, entwendete ein 29-Jähriger in der Tankstelle in der Wegelnburgstraße alkoholische Getränke. Als er die Tankstelle verlassen wollte, sprach ihn eine Angestellte an. Anschließend versuchte der 29 jährige, die Angestellte mit einer Dose gegen den Kopf zu schlagen. Während die Angestellte sich zurückzog und die Polizei rief, konnte der flüchtige Tatverdächtige durch drei Passanten eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 29-Jährige war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Er wurde durch die Polizei zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahls eingeleitet.

Zivilcourage geht uns alle an. Trotzdem ist es wichtig, sich dabei nicht selbst in Gefahr zu bringen. Wenn auch Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, beachten Sie bitte die folgenden sechs einfachen Regeln:

1. Helfen Sie, ohne sich in Gefahr zu bringen

2. Rufen Sie die Polizei unter 110

3. Bitten Sie andere um Mithilfe

4. Prägen Sie sich Tätermerkmale ein

5. Kümmern Sie sich um Opfer

6. Geben Sie sich als Zeuge zu erkennen

Weitere Infos gibt es hier: https://www.aktion-tu-was.de/

Zum Projekt "Zivile Helden": https://www.zivile-helden.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell