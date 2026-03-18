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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrgast im Bus gestürzt, Einbruch, Untersuchungsergebnis zum verendeten Hund

Reutlingen (ots)

Im Bus gestürzt (Zeugenaufruf)

Ein 88-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in einem Bus des Schienenersatzverkehrs gestürzt. Der Fahrgast befand sich gegen 6.45 Uhr stehend im Bus, als dieser vom Regionalen Omnibusbahnhof auf die Straße Unter den Linden in Richtung Stuttgart fuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Senior und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 Zeugen. (tr)

Metzingen (RT): Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstagnachmittag, 16 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, in das Nebengebäude des Kindergartens in der Grasbergstraße gelangt. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zugang zum Inneren des Gebäudes und durchsuchten dort alle Räumlichkeiten. Auch ein verschlossener Schrank wurde gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 1.500 Euro. (hg)

Lichtenwald (ES): Hund verendet: Ergebnis der Untersuchung

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.03.2026, 11.20 Uhr

Bei dem am Dienstag, den 10.03.2026 verendeten Hund, der in Hegenlohe in der Nähe eines Wasserreservoirs eine zunächst unbekannte Substanz aufgenommen hatte und unmittelbar danach verendet war, liegen nun die Untersuchungsergebnisse vor. Demnach konnte kein Gift nachgewiesen werden, vielmehr führte ein mutmaßlich zu großes Stück Geflügel zum Ersticken des Hundes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das in einem Papier eingewickelte Fleisch mutmaßlich im Wald durch unbekannte Personen entsorgt worden sein. Für ein absichtliches Deponieren oder gezieltes Ausbringen im Wald bestehen keine Anhaltspunkte. Die Frau könnte sich beim Rettungsversuch ihres Hundes an dessen Zähnen leicht verletzt haben. (tr)

Rückfragen bitte an:

Helen Grauer (hg), Telefon 07121/942-1115

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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