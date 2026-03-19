Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch erlitt ein 28-Jähriger bei einem Unfall auf der A8 leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 20.30 Uhr war der 28-Jährige mit seinem VW in Richtung Stuttgart unterwegs. Er befuhr den linken von drei Fahrstreifen. Bei Gruibingen wechselte ein Unbekannter mit seinem Seat Cupra vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der VW-Fahrer ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und prallte in die Schutzplanken. Anschließend schleuderte er quer über die Fahrbahn und kam er auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW Golf auf 35.000 Euro, den an den Leitplanken auf 5.000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Pkw. Aufgrund von Trümmerteilen quer über die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme die A8 etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr Wiesensteig war mit drei Fahrzeugen und 12 Personen im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07335/96260 zu melden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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