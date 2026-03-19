Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ulm

Mutmaßliche Rauschgiftdealer in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Drei Männer aus dem Raum Biberach stehen im Verdacht mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt seit mehreren Monaten gegen drei Männer aus dem Großraum Biberach. Die drei Männer im Alter von 27, 34 und 49 Jahren stehen im Verdacht seit geraumer Zeit mit Drogen gehandelt zu haben. Am Freitag, 06.03.2026, griffen die Ermittler zu und durchsuchten die Wohnungen der 34 und 49 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen. Bei dem 34-Jährigen entdeckte die Polizei knapp 1,25 Kilogramm Kokain. Bei dem 49-Jährigen entdeckten die Ermittler etwa 855 Gramm Marihuana. Weitere zahlreiche Beweismaterialien wurden bei den Durchsuchungen sichergestellt. Die beiden Männer wurden am 07.03.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter beim AG Ravensburg vorgeführt. Der setzte die beiden Untersuchungshaftbefehle in Vollzug. Der dritte mutmaßliche Rauschgifthändler, ein 27-jähriger albanischer Staatsangehöriger, befand sich zu dieser Zeit im Ausland. Er reiste am 10.03.2026 wieder in das Bundesgebiet ein und wurde dann in einer Wohnung im Raum Biberach angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Ermittler mutmaßliche Erträge aus Rauschgiftgeschäften in Form von Gold und Münzen im Wert von etwa 150.000 Euro. Der 27-Jährige wurde am 11.03.2026 dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Auch dieser Untersuchungshaftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Kriminalpolizei dauern an.

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Staatsanwaltschaft Ravensburg, Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeipräsidium Ulm, Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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