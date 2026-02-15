FW-MG: Verkehrsunfall auf Landstraße

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Beckrath, 14.02.2026, 21:52 Uhr, Heinrich-Korsten-Straße (ots)

Gegen 21:52 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Heinrich-Korsten-Straße alarmiert. Hier sei ein PKW von der Straße abgekommen und in einen Stabgitterzaun gefahren.

Bei dem Aufprall wurde der Stabgitterzaun sowie das angrenzende Schiebetor eines Bauernhofes stark beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Kräfte der Feuerwehr beseitigten die in den Verkehrsraum ragenden Teile des Zaunes und unterstützten die Polizei bei den Aufräumarbeiten. Der Patient konnte nach der Behandlung durch den Notarzt die Einsatzstelle selbständig verlassen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Beckrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: HBM Kerstin Nagel (Zugführerpraktikantin) und BA Stephan Müller

