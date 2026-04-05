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Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Der vermisste 82-jährige Heinz K. ist wieder da.

Kassel (ots)

Der seit gestern vermisste 82-jährige Heinz K. wurde heute Morgen in einem Kasseler Krankenhaus angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

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