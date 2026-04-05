Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Der vermisste 82-jährige Heinz K. ist wieder da.
Kassel (ots)
Der seit gestern vermisste 82-jährige Heinz K. wurde heute Morgen in einem Kasseler Krankenhaus angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.
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