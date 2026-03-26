Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Kahlertstraße - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am frühen Mittwochabend (25.03., 17.00 - 18.15 Uhr) Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kahlertstraße verschafft. Der Tatort liegt zwischen der Gneisenaustraße und der Straße Bäckerkamp. Sie durchsuchten in der Folge die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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