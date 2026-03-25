Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (LS) - Am Nachmittag (25.03.2026) ereignete sich gegen 15:41 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Nordrheda in Rheda - Wiedenbrück. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 39 - jähriger Mann aus Rheda - Wiedenbrück mit seinem Pkw Peugeot die Straße Nordrheda aus Richtung Herzebrock kommend in Richtung Rheda. Mit ihm im Fahrzeug befand sich sein 17 - jähriger Sohn als Beifahrer. Kurz vor der Einmündung Meinersheide überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und musste aufgrund eines entgegenkommenden Lkw, welchen er vermutlich zu spät bemerkte, plötzlich wieder einscheren. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

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