POL-GT: Radfahrer verletzt sich beim Sturz auf der Waldbadstraße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstag (26.03.2026, 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Andreasschule in Rheda die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können ...

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