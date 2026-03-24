POL-GT: Radfahrer verletzt sich beim Sturz auf der Waldbadstraße
Gütersloh (ots)
Steinhagen (MK) - Am Montagvormittag (23.03., 11.40 Uhr) verletzte sich ein 62-jähriger Steinhagener schwer, als er mit seinem Fahrrad aus bislang unbekannten Gründen auf der Waldbadstraße stürzte. Passanten fanden den Mann und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der 62-Jährige wurde anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht.
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