Polizei Gütersloh

POL-GT: Imbisseinbruch an der Marienstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich vergangene Nacht (26.03., 00.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Imbiss an der Marienstraße verschafft und dort zwei Geldbörsen mit Bargeld gestohlen.

Zeugen hörten zum Tatzeitpunkt ein lautes Geräusch und sahen wenige Minuten danach, dass eine dunkel gekleidete, männliche Person aus dem rückwärtigen Bereich des Imbisses kam. Anschließend flüchtete der Täter, mit einer weißen Tüte in der Hand, auf der Marienstraße in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen zu dem beschriebenen Täter? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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