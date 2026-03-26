PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Imbisseinbruch an der Marienstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich vergangene Nacht (26.03., 00.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Imbiss an der Marienstraße verschafft und dort zwei Geldbörsen mit Bargeld gestohlen.

Zeugen hörten zum Tatzeitpunkt ein lautes Geräusch und sahen wenige Minuten danach, dass eine dunkel gekleidete, männliche Person aus dem rückwärtigen Bereich des Imbisses kam. Anschließend flüchtete der Täter, mit einer weißen Tüte in der Hand, auf der Marienstraße in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen zu dem beschriebenen Täter? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 22:07

    POL-GT: Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (LS) - Am Nachmittag (25.03.2026) ereignete sich gegen 15:41 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Nordrheda in Rheda - Wiedenbrück. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 39 - jähriger Mann aus Rheda - Wiedenbrück mit seinem Pkw Peugeot die Straße Nordrheda aus Richtung Herzebrock kommend in Richtung Rheda. Mit ihm im ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 14:44

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Donnerstag (26.03., 08.45 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Marienschule die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule am Kühlmannweg im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie sie am ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:35

    POL-GT: Radfahrer verletzt sich beim Sturz auf der Waldbadstraße

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Am Montagvormittag (23.03., 11.40 Uhr) verletzte sich ein 62-jähriger Steinhagener schwer, als er mit seinem Fahrrad aus bislang unbekannten Gründen auf der Waldbadstraße stürzte. Passanten fanden den Mann und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der 62-Jährige wurde anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren