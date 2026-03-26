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Polizei Gütersloh

POL-GT: Jeep Grand Cherokee in Schloß Holte gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (24.03., 23.15 Uhr - 25.03., 08.45 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Jeep Grand Cherokee an der Straße Buschenvenn gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor verschlossen auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Der gestohlene Jeep ist grau und aus dem Baujahr 2018. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen GT-DB 242 angebracht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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