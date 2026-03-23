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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Streit in Bar eskaliert - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (22.03.2026) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Bar an der Freihofstraße die 44-jährige Betreiberin sowie zwei 27 und 28 Jahre alte Männer bei einem Streit verletzt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 06.00 Uhr in der Bar auf, als er mit der 44-Jährigen in Streit geraten sein soll, in dessen Verlauf er einen Aschenbecher nach ihr geworfen und sie im Gesicht leicht verletzt haben soll. Als die beiden 27 und 28 Jahre alten Männer hinzukamen und ihn aus der Bar bringen wollten, soll der Tatverdächtige den 28-Jährigen mit einem Messer und den 27-Jährigen durch einen Faustschlag verletzt haben. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beiden und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen fest. Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (23.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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