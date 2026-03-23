Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn contra Stadtbahn

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen ist in der Ernsthaldenstraße am Montagvormittag (23.03.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von zirka 150.000 Euro entstanden. Ein 53 Jahre alter Stadtbahnfahrer war anlässlich einer Betriebsfahrt gegen 10.30 Uhr in der Straße Am Wallgraben unterwegs und wollte nach rechts in die Ernsthaldenstraße abbiegen. Dort wartete vor der Stadtbahnhaltestelle Wallgraben eine Stadtbahn der Linie U3. Im Bereich der Zusammenführung der Schienen stieß die Betriebsfahrt in die Seite der U3. Rund 20 Fahrgäste verließen die U3 nach dem Unfall unverletzt. Während der Räumung der Unfallstelle mit Hilfe der Feuerwehr kam es bis etwa 12.15 Uhr zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

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