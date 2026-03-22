PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt mutmaßlich nicht beachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Cannstatter Straße/Am Neckartor ist am Sonntagmorgen (22.03.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 00:10 Uhr in der Cannstatter Straße, von der Wolframstraße kommend in Richtung Heilmannstraße unterwegs. Als er die Cannstatter Straße überquerte, missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines 42 Jahre alten Fahrer eines Linienbus Citaro, welcher auf der Cannstatter Straße in Richtung Straße Am Neckartor fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32 Jahre alte BMW-Fahrer und ein 53 Jahre alter Fahrgast im Linienbus leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 10:40

    POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein 54-Jähriger ist mit seinem Ford Transporter am Freitag (20.03.2026) in Stuttgart-Bad Cannstatt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Fahrer sollte gegen 11.20 Uhr nach einem Rotlichtverstoß an der Kreuzung Cannstatter Straße zur Heilmannstraße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch die Anhaltesignale der eingesetzten Polizeibeamten und flüchtete. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 17:13

    POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Goldmünzen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Plieningen (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (18.03.2026) und am Donnerstag (19.03.2026) eine 86 Jahre alte Seniorin um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief gegen 21.15 Uhr die 86-jährige Seniorin an und gaukelte ihr vor, dass ihre Wertsachen aufgrund vorangegangener ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:54

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Giebelstraße und an der Straße Grubenäcker eingebrochen. Die Diebe gelangten am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr über eine Balkontür in die Wohnung an der Straße Grubenäcker. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und Geld. An der Giebelstraße nutzen die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren