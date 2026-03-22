Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt mutmaßlich nicht beachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Cannstatter Straße/Am Neckartor ist am Sonntagmorgen (22.03.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 00:10 Uhr in der Cannstatter Straße, von der Wolframstraße kommend in Richtung Heilmannstraße unterwegs. Als er die Cannstatter Straße überquerte, missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt eines 42 Jahre alten Fahrer eines Linienbus Citaro, welcher auf der Cannstatter Straße in Richtung Straße Am Neckartor fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32 Jahre alte BMW-Fahrer und ein 53 Jahre alter Fahrgast im Linienbus leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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