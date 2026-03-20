Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Giebelstraße und an der Straße Grubenäcker eingebrochen. Die Diebe gelangten am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr über eine Balkontür in die Wohnung an der Straße Grubenäcker. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und Geld. An der Giebelstraße nutzen die Täter das geöffnete Fenster im Erdgeschoss, um zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, einen Geldbeutel zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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