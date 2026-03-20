PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Giebelstraße und an der Straße Grubenäcker eingebrochen. Die Diebe gelangten am Dienstag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr über eine Balkontür in die Wohnung an der Straße Grubenäcker. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und Geld. An der Giebelstraße nutzen die Täter das geöffnete Fenster im Erdgeschoss, um zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, einen Geldbeutel zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 16:31

    POL-S: Ladendetektiv angegriffen und gebissen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (19.03.2026) in einem Lebensmittelgeschäft an der Martha-Schmidtmann-Straße Waren gestohlen und sich anschließend gewaltsam gegen einen Ladendetektiv zur Wehr gesetzt. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 09:30 Uhr wie der Unbekannte Waren im Wert von knapp 25 Euro in eine Tasche steckte. Als der 44-jährige Ladendetektiv den Mann nach ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 16:11

    POL-S: Bei Verkehrskontrolle Falschgeld gefunden

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.03.2026) eine Verkehrskontrolle auf der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen-Süd durchgeführt und hierbei mehrere Hundert Euro Falschgeld beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten gegen 09.45 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Bei der Durchsuchung der Insassen fanden die Beamten bei einem 21-jährigen Mitfahrer 500 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren