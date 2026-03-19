POL-S: Bei Verkehrskontrolle Falschgeld gefunden
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.03.2026) eine Verkehrskontrolle auf der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen-Süd durchgeführt und hierbei mehrere Hundert Euro Falschgeld beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten gegen 09.45 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Bei der Durchsuchung der Insassen fanden die Beamten bei einem 21-jährigen Mitfahrer 500 Euro mutmaßliches Falschgeld. Bei dem 25 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten rund 22.000 Euro Echtgeld. Die Beamten beschlagnahmten das Falsch- und Echtgeld und setzten die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.
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