POL-S: Bei Verkehrskontrolle Falschgeld gefunden

Stuttgart-West (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Mittwochabend (18.03.2026) in der Straße Am Kräherwald eine 72 Jahre alte Frau in einem Bus der Linie 40 gestürzt ist. Die 72-jährige Frau stieg gegen 19.10 Uhr in den Bus ein und stürzte mutmaßlich, als der Bus losfuhr. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren ...

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