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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrskontrolle Falschgeld gefunden

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.03.2026) eine Verkehrskontrolle auf der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen-Süd durchgeführt und hierbei mehrere Hundert Euro Falschgeld beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten gegen 09.45 Uhr einen 27-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Bei der Durchsuchung der Insassen fanden die Beamten bei einem 21-jährigen Mitfahrer 500 Euro mutmaßliches Falschgeld. Bei dem 25 Jahre alten Beifahrer fanden die Beamten rund 22.000 Euro Echtgeld. Die Beamten beschlagnahmten das Falsch- und Echtgeld und setzten die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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