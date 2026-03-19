Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag (19.03.2026) in der Löwentorstraße ereignet hat. Eine 40 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 09.40 Uhr in Richtung Pragstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Löwentor den Fahrstreifen nach rechts wechselte, um die Fahrzeugkolonne auf dem Linksabbiegerstreifen zu umfahren. Offenbar musste ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen daher nach rechts ausweichen und fuhr dabei gegen einen erhöhten Bordstein, an dem er seine Felge beschädigte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es dabei nicht. Die 40-Jährige fuhr zunächst davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Polizeibeamte kontrollierten sie aber kurze Zeit später in der Charlottenstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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