Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (18.03.2026) in der Nürnberger Straße hat sich ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 07.40 Uhr in Richtung Bad Cannstatt unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 113 nach rechts in die Obere Waiblinger Straße abbiegen. Offenbar übersah er hierbei den 48-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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