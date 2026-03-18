Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Büro in Firmengebäude in Brand geraten

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch (18.03.2026) in einem Firmengebäude an der Oswald-Hesse-Straße ein Feuer ausgebrochen. Ein Brandmeldealarm löste gegen 01.30 Uhr aus. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten fest, dass das Feuer in einem Büro ausgebrochen war und löschten es. Es entstand ein Sachsachaden von rund 50.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

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