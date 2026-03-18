Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 33-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (17.03.2026) eine 33 Jahre alte Frau in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern-Nellingen sexuell belästigt. Die 33-jährige Frau bemerkte gegen 22.15 Uhr wie der Unbekannte, welcher vor ihr saß, unvermittelt sein Glied entblößte. An der Stadtbahnhaltestelle Heumaden/Bockelstraße stieg der Mann aus und ging in unbekannte Richtung davon. Der Mann war über 40 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart, einen leicht gebräunten Teint und war bekleidet mit einer blauen Jacke. Die Kapuze seiner Jacke hatte er aufgezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

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