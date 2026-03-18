Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss an Straßenverkehr teilgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (16.03.2026) einen 29-Jährigen im Bereich der Löwentorstraße in einem Auto kontrolliert, der aufgrund seines riskanten Fahrstils mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Der 29-jährige Mann war mit seinem Audi gegen 16.00 Uhr in der Löwentorstraße Richtung Neckartalstraße unterwegs, als er mehrfach in den Gegenverkehr geriet und dabei andere Verkehrsteilnehmer ausbremste und gefährdete. Da der 29-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

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