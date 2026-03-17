POL-S: Mehrere Tausend Euro aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine unbekannte Mini-Fahrerin hat am Montagnachmittag (16.02.2026) einen Unfall am Deckerkreisel verursacht und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine 63 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr in der Daimlerstraße aus Richtung Mercedesstraße unterwegs und hielt vor dem Deckerkreisel, um dem dort fahrenden 59 Jahre alten Smart-Fahrer Vorfahrt ...

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