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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Tausend Euro aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Montag (16.03.2026) an der Eisenbahnstraße ein Auto aufgebrochen und daraus Geld gestohlen. Das Auto stand auf Höhe der Hausnummer 35 am Straßenrand, als die Diebe zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite einschlugen. Sie stahlen aus der Mittelkonsole Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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