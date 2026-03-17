POL-S: Mehrere Tausend Euro aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht
Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte haben am Montag (16.03.2026) an der Eisenbahnstraße ein Auto aufgebrochen und daraus Geld gestohlen. Das Auto stand auf Höhe der Hausnummer 35 am Straßenrand, als die Diebe zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite einschlugen. Sie stahlen aus der Mittelkonsole Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.
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