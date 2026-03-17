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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Gegenstand ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (16.03.2026) einen 25-jährigen Mann an der Neckartalstraße ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend sein Handy geraubt. Der 25-Jährige befand sich gegen 20.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke und wartete auf die Stadtbahn, als der Unbekannte ihm mutmaßlich mit einem Gegenstand ins Gesicht schlug. Der Mann stürzte zu Boden und bemerkte wenig später, dass sein Mobiltelefon fehlte. Er zog sich schwere Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machten. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte einen Bart und war mit einer schwarzen Jacke der Marke Nike, einer roten Hose, einem roten Pullover und einer Schildmütze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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