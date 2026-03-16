POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Stadtgebiet (ots)
Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (13.03.2026-15.03.2026) in Häuser und Wohnungen an der Hermann-Pleuer-Straße, Schrozberger Straße, Rümelinstraße, Senefelderstraße, Engelbergstraße, Karlsbader Straße und Werderstraße eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Objekte zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld und andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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