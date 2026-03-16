POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag (13.03.2026) in der Johannesstraße einen 15 Jahre alten Jugendlichen ausgeraubt. Der 15-Jährige stand gegen 12.00 Uhr vor einem Schulgebäude, als der Unbekannte auf ihn zukam und ihm unvermittelt in das Gesicht schlug. Der Jugendliche stürzte zu Boden und versuchte, sein Gesicht zu verdecken, als der unbekannte Mann weiter in seine Richtung schlug und ...

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