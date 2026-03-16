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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagvormittag (13.03.2026) in einem Baumarkt an der Hedelfinger Straße Einbauschlösser gestohlen und einen Mitarbeiter anschließend bedroht. Der Täter steckte gegen 10.45 Uhr die Waren aus der Ablage in seine Jackentasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurde und ihm hinterherging, bedrohte der Unbekannte ihn mit einem Messer im Bereich des Parkplatzes. Anschließend flüchtete er in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Stadtwerke und stieg in die U 13 in Richtung Mönchfeld. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und dünn. Er hatte helle Haut, trug eine schwarze Mütze und eine beige Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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