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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag (13.03.2026) in der Johannesstraße einen 15 Jahre alten Jugendlichen ausgeraubt. Der 15-Jährige stand gegen 12.00 Uhr vor einem Schulgebäude, als der Unbekannte auf ihn zukam und ihm unvermittelt in das Gesicht schlug. Der Jugendliche stürzte zu Boden und versuchte, sein Gesicht zu verdecken, als der unbekannte Mann weiter in seine Richtung schlug und sein Mobiltelefon stahl. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Feuersee und bog dort in die Ludwigstraße ein. Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und trug einen roten Pullover sowie eine grau-grüne Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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