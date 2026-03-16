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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere gestohlene Fahrräder aufgefunden - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Stuttgart- Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (14.03.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Klara-Neuburger-Straße mehrere, mutmaßlich gestohlene Pedelecs und E-Scooter aufgefunden. Ein Zeuge rief gegen 09.40 Uhr die Polizei, weil er ein gestohlenes Fahrrad in dem Mehrfamilienhaus vermutete. Die Beamten fanden daraufhin in einem Kellerabteil das gestohlene Fahrrad, sowie je drei weitere hochwertige Pedelecs und E-Scooter. Hiervon waren zwei Pedelecs und ein E-Scooter als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur von zwei Männern im Alter von 29 und 32 Jahren. Sie durchsuchten ihre Wohnanschriften und beschlagnahmten ein weiteres, mutmaßlich gestohlenes Fahrrad und einen mutmaßlich gestohlenen E-Scooter. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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