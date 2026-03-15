Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 76 Jahre alter Mann hat am Freitag (13.03.2026) mit seinem Renault auf der Ostendstraße eine 84 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Der 76-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr die Ostendstraße in Richtung Landhausstraße und wendete auf Höhe der Roßbergstraße um wieder in Richtung Talstraße zu fahren. Hierbei wurde die 84-Jährige vom Pkw erfasst, als sie die Ostendstraße überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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