POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (12.03.2026) in eine Wohnung an der Herderstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 19.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus, hebelten die Wohnungstür der Wohnung im 2. Stock auf und durchsuchten die Wohnung anschließend. Ob sie etwas aus der Wohnung stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
