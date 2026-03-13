PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (12.03.2026) in eine Wohnung an der Herderstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 19.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus, hebelten die Wohnungstür der Wohnung im 2. Stock auf und durchsuchten die Wohnung anschließend. Ob sie etwas aus der Wohnung stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
  • 12.03.2026 – 13:00

    POL-S: Einbrüche in Stuttgart - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (11.03.2026) in Mehrfamilienhäuser an der Engelbergstraße und an der Lindenspürstraße eingebrochen. In der Engelbergstraße hebelten die Täter zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Wohnzimmer. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. In der Lindenspürstraße gelangten die Täter ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:07

    POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch (11.03.2026) in der Marienstraße gegen ein geparktes Auto und anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr zwischen 20.00 Uhr und 21.50 Uhr, vermutlich mit einem Renault in der Marienstraße. Auf Höhe der Hausnummer 46 streifte er einen am Straßenrand abgestellten Ford. Der unbekannte fuhr ...

    mehr
