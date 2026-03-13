Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter schlägt Autoscheiben ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag (12.03.2026 bis 13.03.2026) in der Hohenzollernstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter schlug zwischen 22.30 Uhr und 08.00 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und durchsuchte anschließend die Innenräume nach Wertsachen. Bei einem dritten Fahrzeug versuchte er ebenfalls zweimal die Seitenscheibe einzuschlagen, scheiterte jedoch daran. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete der Täter aus der Mittelkonsole eines Fahrzeugs ein Multitool. Zudem warf er einen Rucksack mit Kletterausrüstung aus einem Fahrzeug auf ein benachbartes Grundstück. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 8990-3300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

