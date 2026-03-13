Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fanmütze geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (12.03.2026) vor einer Gaststätte an der Mercedesstraße die Fanmütze eines 28-jährigen Mannes geraubt. Der 28-Jährige befand sich gegen 17.30 Uhr an den Treppen der Gaststätte, als der Unbekannte ihm die Mütze vom Kopf riss und anschließend mit zwei weiteren Unbekannten in Richtung eines Hotels an der Mercedesstraße flüchtete. Der 28-Jährige rannte dem Täter hinterher und forderte ihn auf, ihm seine Mütze wiederzugeben. Es folgte ein Gerangel, bei dem ein Mann den 28-Jährigen würgte und eine dritte Person den 28-Jährigen schubste. Anschließend flüchteten die Täter und der 28-Jährige, der sich leichte Verletzungen zuzog, sprach Polizeibeamte an. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Einer der Unbekannten war zirka 20 bis 30 Jahre alt und zwischen etwa 175 und 180 Zentimeter groß. Er hatte blonde Haare, die an den Seiten rasiert waren. Bekleidet war er mit einer weinroten Jacke, dunklen Hose und weißen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell