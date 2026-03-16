Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei unbekannte Jugendliche haben am Freitagabend (13.03.2026) in der Mergentheimer Straße Bargeld eines 15-jährigen Jungen geraubt. Der 15-Jährige war zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr mit zwei gleichaltrigen Freunden im Bereich der Mergentheimer Straße unterwegs, als ihnen zirka acht Personen entgegenkamen. Drei der Gruppe forderten die Jugendlichen zur Herausgabe von Bargeld auf. Ein Täter schlug dem 15-Jährigen mehrfach gegen die Brust, während ein weiterer ihn und seine Freunde mit einem Schlagring bedrohte. Im Anschluss entwendete einer der Unbekannten 25 Euro aus dem Geldbeutel des Jungen. Die Täter waren etwa 14 bis 16 Jahre alt, zwischen 160 und 190 cm groß und trugen dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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