Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizisten angegriffen und Widerstand geleistet

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (13.03.2026) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zwei Beamte in der Solitudestraße angegriffen haben soll. Eine Passantin alarmierte gegen 10.50 Uhr die Polizei, als sie den 37-jährigen Mann mit zerrissener Hose und entblößtem Intimbereich auf einem Rad- und Fußweg im Bereich des Jugendhauses entdeckte. Als die Beamten den Mann kontrollierten, soll er sich erheblich zur Wehr gesetzt und nach der Pistole der 29-jährigen Polizistin gegriffen haben. Gegen seine anschließende Festnahme soll er sich weiter massiv gewehrt haben. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 37-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

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