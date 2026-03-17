Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 82-jährige Frau ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Montag (16.03.2026) im Bereich der Züricher Straße eine 82 Jahre alte Frau ausgeraubt. Die Frau war gegen 12.30 Uhr auf dem Heimweg, als eine unbekannte männliche Person unvermittelt nach der über den Griff ihres Rollators gewickelte Handtasche griff. Dabei stürzte die 82-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Täter flüchtete mit der Handtasche in unbekannte Richtung. Er war schlank, etwa 170 Zentimeter groß und hatte mittellange Haare. Er trug eine mehrfarbige Jacke und eine lange dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden

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