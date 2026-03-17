Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine unbekannte Mini-Fahrerin hat am Montagnachmittag (16.02.2026) einen Unfall am Deckerkreisel verursacht und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine 63 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr in der Daimlerstraße aus Richtung Mercedesstraße unterwegs und hielt vor dem Deckerkreisel, um dem dort fahrenden 59 Jahre alten Smart-Fahrer Vorfahrt zu gewähren. Eine unbekannte Mini-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und stieß gegen das Heck des Mercedes der 63-Jährigen und schob das Fahrzeug in den Kreisverkehr gegen den Smart. Anschließend flüchtete die Mini-Fahrerin in Richtung Deckerstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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