Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Stuttgart: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (14.03.2026) einen 56-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, größere Mengen Betäubungsmittel aus dem Ausland eingeführt zu haben. Nach derzeitigen Ermittlungen stand der deutsche Staatsangehörige im Visier der Rauschgiftermittler, da er offenbar eine Beschaffungsfahrt in die Niederlande durchgeführt hatte. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Tatverdächtigen schließlich bei seiner Rückkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten Rauschgift sicher, dessen Verkaufswert auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Der 56-Jährige wurde noch am Samstag (14.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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