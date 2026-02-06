Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Spendenübergabe - Polizeipräsidium Osthessen unterstützt Verein "Kleine Helden"

Osthessen (ots)

Fulda. Gemeinschaft, Besinnlichkeit und soziales Engagement standen im Mittelpunkt der traditionellen Adventsandacht mit anschließendem Weihnachtsmarkt der Belegschaft des Polizeipräsidiums Osthessen. Dabei kam eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 1.800 Euro zusammen, die einem guten Zweck zugutekommt. Polizeipräsident Michael Tegethoff übergab die Spende nun an die "Kleine Helden Osthessen e.V." aus Hünfeld. In vorweihnachtlicher Atmosphäre kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in der Adventszeit zusammen. Begleitet von weihnachtlicher Musik des Polizeichors Fulda und dem Landespolizeiorchester bot sich Raum für Begegnung, Gespräche und Austausch. Neben den aktiven Kolleginnen und Kollegen nahmen auch zahlreiche Pensionärinnen und Pensionäre an der Veranstaltung teil und nutzten die Gelegenheit, alte Kontakte zu pflegen. Angeboten wurden selbst gebackene Kuchen, Crêpes, Bratwürstchen sowie heiße Getränke. Der Gesamterlös ermöglichte die Spendensumme. Bei der Übergabe der Spende am Donnerstag (05.02.) betonte Polizeipräsident Tegethoff: "Wir freuen uns sehr, die Arbeit des Vereins "Kleine Helden" mit unterstützen zu können. Ihr Einsatz für Kinder und Familien in schwierigen Lebenslagen verdient höchsten Respekt. Diese Spende ist ein Zeichen unserer Wertschätzung und Solidarität." Auch den Organisatoren und Teilnehmern der Adventsandacht und des Weihnachtsmarktes sprach der Polizeipräsident seinen Dank aus: "Dank des großen Engagements, der Kreativität und des Zusammenhalts unserer Kolleginnen und Kollegen konnten wir nicht nur schöne gemeinsame Stunden verbringen, sondern auch eine beachtliche Spendensumme für einen wichtigen Zweck sammeln." Herr Schneider vom Verein "Kleine Helden", bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte, dass die Spende dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird: bei den Kindern und ihren Familien.

Zu der Organisation:

"Kleine Helden" Osthessen e.V. Erkrankt ein Kind oder Jugendlicher lebensbedrohlich oder stirbt, bestimmen oft Hoffnungslosigkeit, Angst und Ratlosigkeit das Leben der betroffenen Familien, deshalb unterstützen die "Kleinen Helden" seit mehr als 15 Jahren kranke Kinder oder Jugendliche und deren Geschwister, Eltern und alle Menschen die in Beziehung zu ihnen stehen. Der Dienst ist überregional und kostenfrei.

Jonas Trabert

