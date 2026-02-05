Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Wildeck. Am Mittwoch (04.02.), gegen 09.30 Uhr, bog eine 76-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin aus Gerstungen von einem Grundstück nach rechts auf die Eisenacher Straße im Ortsteil Obersuhl in Fahrtrichtung Gerstungen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah sie dabei den VW eines 61-Jährigen aus Wildeck, der die Eisenacher Straße in Richtung Gerstungen befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach links aus, verlor hierbei auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Skoda. Die 76-Jährige entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen - konnte jedoch im Nachgang von Beamten der Polizeistation Rotenburg ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

VB

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Schlitz. Im Zeitraum vom 26. Januar bis 5. Februar beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Eisenbahnbrücke" einen dort parkenden weißen Seat Ibiza auf der Fahrerseite. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Rangieren den Seat und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

