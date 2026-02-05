PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt

Wildeck. Am Mittwoch (04.02.), gegen 09.30 Uhr, bog eine 76-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin aus Gerstungen von einem Grundstück nach rechts auf die Eisenacher Straße im Ortsteil Obersuhl in Fahrtrichtung Gerstungen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah sie dabei den VW eines 61-Jährigen aus Wildeck, der die Eisenacher Straße in Richtung Gerstungen befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach links aus, verlor hierbei auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand parkenden Skoda. Die 76-Jährige entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen - konnte jedoch im Nachgang von Beamten der Polizeistation Rotenburg ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

VB

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Schlitz. Im Zeitraum vom 26. Januar bis 5. Februar beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Eisenbahnbrücke" einen dort parkenden weißen Seat Ibiza auf der Fahrerseite. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte nach derzeitigen Erkenntnissen beim Rangieren den Seat und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:15

    POL-OH: Auto beschädigt und Reifen entwendet

    Vogelsbergkreis (ots) - Mücke. Am Dienstagabend (03.02.), in der Zeit von 20 Uhr bis 23.15 Uhr, machten sich Unbekannte an einem am Straßenrand der Weitershainer Straße in Bernsfeld geparkten grauen 3er BMW zu schaffen. Dabei schlugen die Täter die Scheiben des Fahrzeugs ein und entwendeten die montierten Reifen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:13

    POL-OH: Aufgepasst - Taschendiebe am Werk

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Montagvormittag (02.02.), in der Zeit von 11 Uhr bis 11.15 Uhr, wurde eine 90-jährige Dame aus Rotenburg in einem Einkaufsmarkt in der Borngasse Opfer dreister Taschendiebe. Dabei entwendeten Unbekannte die Geldbörse der Seniorin aus einer mitgeführten Umhängetasche. Aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche entnahmen Unbekannte am Dienstag (03.02.), zwischen 14.45 Uhr ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:09

    POL-OH: Snackautomat beschädigt - Baukran aufgebrochen - Grabschmuck entwendet

    Fulda (ots) - Snackautomat beschädigt Fulda. Am Mittwoch (04.02.), um 23.42 Uhr, wurde eine Bürgerin auf zwei unbekannte männliche Personen aufmerksam, die sich an einem Snackautomaten in der Niesiger Straße zu schaffen machten. Nach derzeitigem Stand versuchten die beiden Unbekannten den Automaten mit einem Schlagwerkzeug aufzubrechen und wurden während ihrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren