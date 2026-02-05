Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aufgepasst - Taschendiebe am Werk

Hersfeld Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Montagvormittag (02.02.), in der Zeit von 11 Uhr bis 11.15 Uhr, wurde eine 90-jährige Dame aus Rotenburg in einem Einkaufsmarkt in der Borngasse Opfer dreister Taschendiebe. Dabei entwendeten Unbekannte die Geldbörse der Seniorin aus einer mitgeführten Umhängetasche.

Aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche entnahmen Unbekannte am Dienstag (03.02.), zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, im selben Einkaufsmarkt die Geldbörse einer 91-jährigen Kundin aus Rotenburg. Im Zeitraum von 16 Uhr bis 16.30 Uhr griffen die Langfinger erneut zu. Aus der Jackentasche eines 90-Jährigen aus Rotenburg entwendeten die Täter ebenfalls die Geldbörse. Der Wert des Diebesgutes liegt jeweils bei rund 100 Euro.

Bad Hersfeld. Bereits am Freitag (30.01.), gegen 11 Uhr, nahmen Unbekannte die Geldbörse einer 59-Jährigen aus Bad Hersfeld an sich. Die Dame kaufte zunächst in einem Lebensmittelgeschäfts in der Bruno-Schilde-Straße ein und bemerkte schließlich zu Hause das Fehlen ihrer Geldbörse, deren Wert bei rund 70 Euro liegt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell