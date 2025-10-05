PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 7 Monate Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Am 4. Oktober stellten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof fest, dass gegen einen deutschen Staatsangehörigen ein offener Haftbefehl vorlag.

Gegen 14 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 39-Jährigen. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass der Haltener von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wurde. Daraufhin nahmen die Polizisten den Gesuchten fest.

Wegen Trunkenheit im Verkehr mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis musste er nun eine Haftstrafe von sieben Monaten verbüßen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten einen kroatischen Führerschein. Dieser stellte sich als gefälscht heraus. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Fälschung anschließend.

Anschließend überstellten die Beamten ihn an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

