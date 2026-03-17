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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (17.03.2026) in der Mönchfeldstraße ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 89 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 10.40 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße unterwegs. Er ordnete sich ersten Erkenntnissen zufolge auf die Linksabbiegerspur ein, die in die Mönchfeldstraße führt. Als die Linksabbiegerampel auf Grün schaltete, fuhr er in die Mönchfeldstraße ein, querte sie aber ersten Erkenntnissen gerade aus in Richtung Balthasar-Neumann-Straße, weshalb er im Kreuzungsbereich mit einer Stadtbahn der Linie 13 zusammenstieß. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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