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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Gartenhütte auf einer Garage an der Höhbergstraße am Donnerstag (18.03.2026) in Brand geraten. Anwohner bemerkten gegen 04.20 Uhr das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Gartenhütte bereits in Flammen und brannte vollständig aus. Zwei Rollläden und eine Fensterscheibe eines angrenzenden Wohngebäudes wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Bewohner des angrenzenden Wohngebäudes mussten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen, verletzt wurde niemand. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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