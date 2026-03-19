POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagabend (17.03.2026) und Donnerstagfrüh (18.03.2026) in das Bezirksrathaus an der Augsburger Straße eingebrochen. Die Diebe schlugen zwischen 18.00 Uhr und 06.25 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Bargeld. Ob sie darüber hinaus Beute machten, ist Gegenstand der ...

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