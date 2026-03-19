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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Montag (09.03.2026) bis Mittwoch (18.03.2026) in eine Wohnung an der Adlerstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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